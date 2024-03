Suspenen el partit classificatori entre el Japó i Corea del Nord per al Mundial del 2026

La cancel·lació arriba després dels advertiments de Tòquio



MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

La Federació de Futbol Asiàtica (AFC, per les seves sigles en anglès) ha anunciat aquest divendres que el partit de futbol classificatori per al Mundial del 2026 entre les seleccions del Japó i Corea del Nord ha estat suspès per "circumstàncies imprevistes".

Així ho ha confirmat l'associació en un comunicat en el qual ha assenyalat que el partit, que estava previst que tingués lloc dimarts vinent a Pyongyang, la capital nord-coreana, finalment no se celebrarà en aquesta ciutat.

"La decisió, que ha estat anunciada després d'una sèrie de consultes entre les parts interessades i la FIFA, arriba després que Corea del Nord va sol·licitar a l'AFC jugar el partit en una seu neutral a causa de circumstàncies inevitables", segons recull el text. L'assumpte queda ara en mans de la FIFA.

Dimecres, el Govern del Japó va desaconsellar als seus ciutadans viatjar a Corea del Nord per assistir com a públic al partit, un advertiment que Tòquio manté des de fa anys, tot i que no ha prohibit expressament els viatges a Corea del Nord, país amb el qual no manté relacions diplomàtiques.