El Suprem confirma l'absolució de Neymar i els exdirectius del FC Barcelona pel seu fitxatge el 2013

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, que va absoldre Neymar Da Silva Santos Júnior i els exdirectius del FC Barcelona dels delictes de corrupció en els negocis i estafa impròpia en la modalitat de contracte simulat dels quals estaven acusats pel fitxatge del brasiler pel Barça el 2013.
La sentència, consultada per Europa Press, considera provat que la mercantil DIS "va adquirir amb data 6 de març del 2009 els drets econòmics derivats dels drets federatius del jugador", que en aquell moment jugava al Santos Futebol Clube i que, a canvi, DIS li va pagar cinc milions de reals brasilers.
No obstant això, el FC Barcelona va signar un pacte amb el jugador perquè quan quedés lliure signés pel club blaugrana el 2014 i va abonar una quantitat sobre la qual DIS entén que hi va haver frau perquè havia d'estar integrada en els seus drets econòmics percebre una indemnització, atès que el fitxatge es va avançar al 2013.
El Suprem considera que, malgrat que DIS pogués participar en aquests drets en ser titular del 40% dels drets econòmics, no era titular dels drets federatius, que són els que permeten que un jugador pugui fitxar per un equip diferent mentre té contracte en vigor amb un altre club.
En aquest sentit, pel traspàs del jugador al FC Barcelona DIS va rebre 6.840.000 euros, que representa el 40% dels 17.100.000 euros del preu de traspàs.
EL CONTRACTE ERA "REAL"
Per tot això, el Suprem sosté que no existeix cap prova indiciària que porti a la inferència que els contractes previs es van dur a terme per ocultar una intenció defraudatòria dels drets econòmics de DIS, sinó que es va tractar d'una pràctica duta a terme per un club interessat a contractar el jugador quan quedés lliure.
"Això no suposa una actuació delictiva de corrupció entre particulars ni de simulació contractual, ja que el contracte i la intenció subjacent de les parts era real, com pactar unes condicions econòmiques i abonar-ho per quan quedés lliure, la qual cosa queda en el terreny del dret esportiu i normes FIFA o UEFA, però no afectant el dret penal", conclou.
Sobre si el Santos Futebol Clube va tenir coneixement o no del pacte del novembre del 2011 és "irrellevant", perquè finalment hi va haver traspàs i tots van cobrar el que conformement a dret figurava per contracte.