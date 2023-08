Soteras (FCF) reivindica la dimissió de Rubiales i recorda que el va censurar "des del primer moment"

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha reivindicat la decisió d'aquest dilluns de la Comissió de Presidents Territorials de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de suspendre al seu president, Luis Rubiales, i ha recordat que va retreure la seva actitud "des del primer moment".

"Eren uns actes inacceptables, que no podien tornar a repetir-se, que semblava que estiguéssim 70 anys enrere", ha criticat en una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha explicat que la decisió d'aquest dilluns de la RFEF va estar subjecta a la "cautela d'esperar com podien seguir els esdeveniments", els quals s'han demostrat que no haurien d'haver-se produït, en referència al comunicat de la jugadora de la Selecció Espanyola, Jennifer Hermoso, on va desmentir la versió de Rubiales.

"S'havia de ser contundent i demanar la dimissió, que és el màxim que podem demanar", ha sostingut Soteras, que ha rebutjat que la decisió sigui, textualment, un ganivet a l'esquena per a ningú.

Sobre Hermoso, ha afirmat que els presidents federatius autonòmics li tenen molt respecte però que no són "ni jutges ni fiscals", encara que ha defensat que quan una persona se sent ofesa, en les seves paraules, ha de denunciar.

JORGE VILDA I LUIS DE LA FUENTE

Soteras ha assenyalat que no demanen "cap cap, ni el de Jorge Vilda ni el de Luis de la Fuente", i ha defensat al seleccionador masculí ja que, textualment, l'únic pecat que va fer és aplaudir com ho van fer unes 500 persones a la sala.

"Aquí l'única cosa que realment ha d'entrar en l'estudi de si pot seguir o no pot seguir, és el senyor Jorge Vilda", ha sostingut, encara que ha reiterat que en la reunió van tractar fer canvis estructurals en la RFEF, però sense parlar de noms, en les seves paraules.