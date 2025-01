Sinner defensa el seu tron a Austràlia davant de Zverev i conquista el seu tercer Grand Slam

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El tennista italià Jannik Sinner, número u del món, ha revalidat el seu títol de campió de l'Open d'Austràlia, primer Grand Slam de la temporada, després d'imposar-se aquest diumenge a la final a l'alemany Alexander Zverev (6-3, 7-6(4), 6-3), i alça així el seu segon trofeu al certamen oceànic i el tercer 'grand' de la seva carrera.

Amb aquest triomf, que el manté invicte en els últims 21 partits, es converteix en l'italià, home o dona, amb més títols de Grand Slam de la història, desempatant amb Nicola Pietrangeli, que va guanyar a Roland Garros el 1959 i 1960. Aquest entorxat s'uneix als altres dos 'grands', tots dos conquistats el 2024: Austràlia i l'US Open.

En una nova mostra de fredor a la Rod Laver Arena, el transalpí, de 23 anys, es va mostrar intractable amb el seu servei, sense concedir ni una sola oportunitat de 'break' en tota la trobada, i va moure el tennista germà sense descans al fons de la pista.

Malgrat tot, Zverev, número dos del rànquing ATP, va resistir els potents cops de dreta del seu adversari, però no va poder evitar que, en la seva sisena ocasió de trencament del parcial, aconseguís per fi fallir el seu servei. Allò va ser suficient per posar l'1-0 a sets en el lluminós.

La defensa de cada servei era vital per Zverev en la segona mànega, en què va sobreviure a dues pilotes de 'break' en el tercer joc, i la mànega, després que cap dels dos va aconseguir trencar, va haver de resoldre's en el 'tie-break', que va acabar adjudicant-se el campió defensor. Havien passat dues hores des del començament de la contesa a Melbourne.

Sinner va mantenir la intensitat en els pilotejos a l'inici del tercer parcial, i va esperar amb paciència la seva oportunitat, que va arribar al sisè joc (4-2). Era el cop de gràcia al teutó, que s'encaminava a la seva tercera final perduda de Grand Slam i que haurà de continuar barallant per alçar el seu primer 'grand'; encara així, aferma el seu segon lloc al rànquing ATP per davant de l'espanyol Carlos Alcaraz.

El de Sant Cándido es converteix en el vuitè home de l'Era Open capaç de guanyar les seves tres primeres finals individuals de Grand Slam, després de Jimmy Connors, Björn Borg, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Roger Federer, Stan Wawrinka i Carlos Alcaraz. A més, és el tercer tennista en actiu amb més 'grands' després de Novak Djokovic (24) i Carlos Alcaraz (4) i empatat amb Wawrinka (3).