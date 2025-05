Inzaghi, sobre la tornada amb el Barça: "El grup creu en si mateix i desitja la final"

No descarta Lautaro ni Pavard: "Les sensacions han estat bones"

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

L'entrenador de l'Inter de Milà, Simone Inzaghi, ha assegurat aquest dilluns que el seu equip "creu" en si mateix per poder guanyar el FC Barcelona en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions a Milà, si bé ha destacat el gran nivell del rival i del seu tècnic, Hansi Flick, i no ha descartat ni confirmat si podrà tenir a la seva disposició Lautaro Martínez i Benjamin Pavard.

"El grup hi creu, la vol (la final), està esperant aquest partit amb la tensió adequada, entrenant bé. Hem de fer un gran partit contra un equip molt fort que hem vist de primera mà. Caldrà un gran Inter, concentrat, atent, lúcid, perquè ens enfrontem a un gran equip", ha assegurat en la roda de premsa prèvia al partit.

Per Inzaghi, en el 3-3 de l'anada a Barcelona van fer un "gran partit" però amb moments en què ho haurien d'haver fet millor. "El Barça ens va crear moltes dificultats, però crec que l'equip va fer un gran partit. Demà haurem de fer el mateix, sabent que després del resultat de l'anada pràcticament serà una final davant la nostra afició, en què l'empat no serà el resultat final", ha manifestat.

"Estem a dos partits d'un possible trofeu, amb totes les dificultats que hem tingut. Hem fet un gran viatge, que clarament volem continuar, perquè el partit de demà al vespre serà molt important", ha recalcat.

Quant a Lautaro Martínez i Benjamin Pavard són dubte, però no baixes. "Ho decidirem amb el cos mèdic i els mateixos jugadors, perquè seran ells els que m'hauran de dir quines són les seves sensacions. A la primera part de l'entrenament les sensacions han estat bones per a Pavard, Lautaro no ha entrenat encara així que veurem com està i després decidirem", ha detallat.