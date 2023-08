Simone Biles signa un retorn triomfal dos anys després de Tòquio

MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

La nord-americana Simone Biles, la gimnasta més premiada de tots els temps, ha tornat a la competició dos anys després de l'última vegada, en els Jocs Olímpics de Tòquio, on va patir un bloqueig mental, i s'ha imposat en el Core Classic, última prova de classificació per als Campionats Nacionals dels Estats Units que se celebren a finals de mes a San José (Califòrnia).

Biles, de 26 anys, es va imposar amb facilitat en la prova amb un total de 59.100 punts, que la van situar cinc punts per davant de la segona classificada, Leanne Wong. D'aquesta manera, s'obre la possibilitat que Biles formi part de l'equip dels Estats Units per als Jocs de París 2024, on podria afegir una altra medalla olímpica a les set aconseguides entre Rio 2016 i Tòquio 2020 -quatre d'elles d'or-.

Els aficionats presents en el NOW Arena van aplaudir Biles després que aquesta completés una potent tombarella en la seva rutina d'exercicis de terra, i el públic la va reconèixer quan va clavar el seu difícil doble salt Yurchenko. Per obrir la seva primera competició des de Tòquio, Biles va competir a les barres asimètriques, on va obtenir la tercera millor posició del dia.

Es va mostrar segura a la barra d'equilibri, l'única prova individual en la qual va poder competir a Tòquio després de la seva batalla amb els 'twisties' -bloqueig mental-. En aquesta ocasió, va aconseguir un bronze que va suposar la seva setena medalla olímpica. El dissabte, la seva puntuació de 14.80 va ser la més alta de les dues sessions femenines combinades.

La seva compatriota Sunisa Lee, medalla d'or en el concurs complet de Tòquio, es va trontollar una mica a la barra d'equilibris, però, així i tot, va obtenir una puntuació de 14.500; no va competir en totes les proves del dissabte, però necessitava rendir bé en dos aparells per classificar-se per als Nacionals dels Estats Units, i ho va assolir amb la seva excel·lent rutina a la barra d'equilibri i un 13.50 al salt.

La rutina de terra de Biles va merèixer una puntuació de 14.900, la millor de les dues sessions combinades. Va acabar amb salt, on va obtenir 15.400 en una rutina en la qual se'n va anar una mica cap a un costat en aterrar.