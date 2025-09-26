Sergio Busquets anuncia la seva retirada del futbol als 37 anys

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El migcampista Sergio Busquets ha anunciat aquest divendres que es retira del futbol professional als 37 anys, un cop finalitzi aquesta temporada amb l'Inter de Miami, club en el qual penjarà les botes al costat de Leo Messi, Jordi Alba i Luis Suárez, excompanys d'un FC Barcelona del qual el '5' és llegenda perquè va fer història com a culer, de la mateixa manera que ho va fer amb la selecció espanyola.
"Hola a tothom. Penso que ha arribat el moment d'acomiadar-me de la meva carrera com a futbolista professional. Han estat gairebé 20 anys gaudint d'aquesta història increïble que sempre vaig somiar. El futbol m'ha regalat vivències úniques, a llocs meravellosos i al costat dels millors companys de viatge", ha assegurat Sergio Busquets per les seves xarxes socials.
El jugador ha assegurat que guardarà "records molt feliços" del futbol, des de petit a Badia del Vallès fins al final, a Miami, després de passar i brillar pel Barça, club al qual ha donat les gràcies. "El FC Barcelona és el club de la meva vida. Allà vaig complir els somnis que tenia. Vaig vestir la samarreta que estimava en centenars de partits, vaig celebrar molts títols i vaig viure moments únics al Camp Nou que mai no oblidaré", s'ha sincerat.
Amb el Barça va fer història. Perquè en 15 anys com a blaugrana va aconseguir guanyar 32 títols a més de 700 partits disputats. Va debutar el 2008, quan era molt jove, gràcies a Pep Guardiola --qui va enamorar al Barça B-- i ràpidament es va convertir en una peça clau per al de Santpedor, primer, i després per a Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique Martínez, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman i Xavi Hernández --que va passar de ser el seu excompany a entrenador--.