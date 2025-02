La selecció espanyola masculina de rugbi torna a un Mundial 26 anys després

MADRID 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La selecció espanyola masculina de rugbi ha aconseguit el seu bitllet per al Mundial d'Austràlia 2027 després de superar aquest diumenge en la segona jornada del Rugby Europe Championship, que enguany serveix com a classificatori continental per al Campionat del Món, a Suïssa (13-43).

El XV del Lleó, que va encarrilar el seu passi per a la cita amb una contundent victòria el passat cap de setmana davant dels Països Baixos (53-24) a l'Estadi Nacional de la Universitat Complutense de Madrid, va patir més de l'esperat per imposar-se al combinat helvètic, que va resistir fins al descans (6-21).

No obstant això, els de Pablo Bouza van afermar la seva renda en el segon temps i tornaran a un Mundial 26 anys després, rescabalant-se de la dolorosa desqualificació als despatxos de l'edició anterior.