La selecció espanyola conquesta el seu setè gran trofeu

Martin Rickett/PA Wire/dpa
MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La selecció espanyola masculina de futbol ha conquistat aquest diumenge el seu setè gran trofeu en una gran cita internacional després de guanyar la seva segona Copa del Món en imposar-se per 1-0 a Argentina en la final del Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
La victòria en el MetLife Stadium de Nova Jersey (Estats Units) dona a Espanya la seva segona estrella mundial, 16 anys després de coronar-se a Sud-àfrica per primera vegada davant dels Països Baixos de la mateixa manera, i és l'actual reina d'Europa, del món i olímpica.
D'aquesta manera, Espanya engreixa el palmarès en què ,a més d'aquests dos títols mundials, sobresurten els quatre continentals del 1964, amb victòria 2-1 davant de la URSS el 2008, 1-0 davant d'Alemanya el 2012, 4-0 davant d'Itàlia, i el 2024 davant d'Anglaterra per 2-1. A més, té el títol de la Lliga de Nacions de 2023 després de guanyar en els penals a Croàcia.
La d'aquest diumenge era l'onzena final d'una competició per a la 'Vermella', que fins al moment n'ha perdut quatre, la de l'Eurocopa de 1984 davant de França (2-0), les de les Lliga de Nacions de 2021 davant de França (2-1) i de 2025 davant de Portugal en els penals, i la de la Copa Confederacions de 2013 davant de Brasil (3-0).
També era la quarta que disputava el seleccionador nacional Luis de la Fuente des de la seva arribada al càrrec al desembre de 2022 després de les de les dues últimes Nations i l'Eurocopa de 2024.
A més, amb aquesta victòria en aquest Mundial, el futbol espanyol fa història ja que fins ara cap país tenia la distinció de ser els vigents campions del món a nivell masculí i femení. El combinat que dirigeix Sonia Bermúdez defensarà el seu tron l'any vinent a Brasil.