Seguiment FCB s'uneix al moviment de Víctor Font per a les eleccions del Barça

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'associació Seguiment FCB, formada pels socis del FC Barcelona que en les eleccions presidencials del 2015 es van quedar tot just a 16 signatures de poder ser candidatura oficial, col·laborarà amb Sí al Futur que impulsa el soci i precandidat a la presidència Víctor Font, que optarà a dirigir el club a partir del 2026.
Sí al Futur assegura que Seguiment FCB és un "referent" en l'activisme culer i clau per "garantir la supervivència" del Barça com a club social i per defensar els trets i valors diferencials de l'entitat.
Després de consultar-ho als associats, Seguiment FCB ha indicat que aquesta col·laboració amb la plataforma que lidera Víctor Font permetrà aportar "experiència i visió" per a un model de club "més obert, participatiu i amb el soci al centre".
Seguiment FCB assegura que després de deu anys de creixement i trajectòria compartida era moment de fer una "reflexió serena" sobre el moment que viu el club i el seu paper com a associació.
"Els nostres objectius fundacionals --impulsar la grada d'animació i potenciar els desplaçaments dels socis-- havien quedat en suspens, i calia replantejar com continuar sent útils al Barça i al soci. Creiem que és moment d'unir esforços per construir, entre tots, una alternativa útil, viable i transformadora per al FC Barcelona", al·leguen en el comunicat.
Per la seva banda, Víctor Font ha celebrat aquesta col·laboració per materialitzar aquesta "alternativa il·lusionant" que representi el Barça tal com era per als seus "avis i pares". "El Barça ha de ser de la seva gent o no serà", ha subratllat Font.