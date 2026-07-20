Scaloni: "Es pot jugar bé o malament, però ho hem donat tot"

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador d'Argentina, Lionel Scaloni, ha lamentat la derrota en la final de la Copa del Món 2026 contra Espanya, però ha destacat que el seu equip, que va arribar "una mica just" físicament, ha donat "tot" i ha sabut cedir la corona amb grandesa en el MetLife de Nova Jersey.
"Tristesa, però sabent que hem deixat tot. Tinc un munt de coses per dir de com hem arribat aquí, però no val la pena. Agraïment etern a aquests nois", ha dit en l'entrevista a peu de camp després de perdre 1-0 en la pròrroga.
I ha afegit, sobre Espanya: "Han estat millors". Quant a Argentina, ha dit: "Som grans en la victòria i hem de ser grans en la derrota. Estem demostrant avui que sabem perdre. El partit el vam perdre i assumim les coses, però no deixarem de recordar tot el que vam fer per arribar fins aquí. Agrair a la gent, als jugadors; i al país, dir-li que ho hem donat tot".