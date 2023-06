Sarunas Jasikevicius no continua com a entrenador del Barça i el relleva Roger Grimau

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'entrenador lituà Sarunas Jasikevicius no continuarà al Barça de bàsquet, un cop les dues parts han decidit tancar el projecte després de tres campanyes junts, i l'exjugador i capità Roger Grimau serà el seu relleu, que signa com a nou primer entrenador fins al 2025.

"El Barça i Sarunas Jasikevicius han decidit separar el seu camí després de tres temporades. El club comença un nou projecte en la secció de bàsquet i ha arribat a un acord amb Roger Grimau, que serà l'entrenador blaugrana durant les dues pròximes temporades, fins al 30 de juny del 2025", ha anunciat el club blaugrana.

Jasikevicius se'n va del Barça amb 2 Lligues Endesa i 2 Copes del Rei en aquestes tres temporades, un bon balanç pel que fa a competicions nacionals. No obstant això, no ha pogut guanyar cap Eurolliga, competició que va guanyar com a culer en la seva etapa de jugador.