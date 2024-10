Sánchez agraeix a Iniesta haver marcat "el gol de les nostres vides", el dia que es retira del futbol

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha felicitat el futbolista Andrés Iniesta el dia que s'ha retirat dels terrenys de joc i li agraeix que hagi marcat "el gol de les nostres vides" en referència a la final del Mundial de Sud-àfrica de l'any 2010.

A més, Sánchez ha elogiat que Iniesta és "una persona exemplar" i una "autèntica llegenda del futbol mundial", segons ha escrit en un missatge a través de la xarxa social X, recollit per Europa Press.

"Vas marcar el gol de les nostres vides i vas carregar amb la responsabilitat de tot un país per donar el primer Mundial a Espanya. Un gol que, com bé dius, 'el vam marcar tots'", ha assenyalat a continuació.

Sánchez li ha desitjat "tota la sort del món" en aquesta nova etapa al jugador, que va desenvolupar gairebé tota la seva carrera en el FC Barcelona i en la selecció espanyola.

"Avui has dit que 'els futbolistes passen, les persones queden'. Tu, sens dubte, ets dels que queden per sempre. Gràcies per ser com ets dins i fora del camp", ha afegit.