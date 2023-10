Rosell, sobre el cas Negreira: "Pagar 4.000 euros per informe no ho veig una animalada"

"Sabia qui era Negreira, era qui feia els informes arbitrals al Barça de tota la vida, informes que només faltaria que no es fessin"

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha passat aquest dimarts per Catalunya Ràdio i Rac 1 i ha dit, respecte al cas Negreira, que se n'està fent una "bola enorme" i que pagar 4.000 euros per un informe arbitral que pot ajudar que l'equip no vegi targetes o se salvi d'un penal en contra no és una "animalada", per la qual cosa creu que es persegueix el Barça igual que amb el Villarato o els joves de la Masia.

"Se n'ha fet una bola enorme. És al·lucinant. Al Barça surten coses així cada tres o quatre anys, és històric. Negreira feia 100 informes per temporada, 50 per al primer equip i 50 per al segon. Si pagàvem 400.000 euros a l'any, surt a 4.000 per informe. I no ho veig una animalada", ha apuntat l'expresident blaugrana.

"Aquests informes ens podien estalviar penals, targetes en contra. Cal relativitzar el cas. Si us dic el que cobra la persona que neteja les botes dels futbolistes, us escandalitzareu. És un tema de pagar la confidencialitat", ha afegit.

Rosell ha assegurat que quan va arribar a la presidència sabia de l'existència de Negreira. "Era qui feia els informes arbitrals al Barça de tota la vida, informes que només faltaria que no es fessin, qualsevol equip gran al món els fa. Estava al corrent que teníem una persona que feia informes, dels pagaments i les xifres me n'he assabentat ara quan ha sortit el cas", ha reconegut.

A més a més, ha negat que Negreira, en el seu moment vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, tingués cap influència en les designacions arbitrals. "Aquest senyor no tenia cap mena d'influència en les designacions arbitrals, no hi havia cap incompatibilitat. Aquest senyor no era un funcionari públic, hi havia un 'Ok' de la Federació, tal com vaig llegir. És que a sobre en vam sortir més perjudicats que beneficiats com amb la Lliga que ens prenen davant l'Atlètic de Madrid", ha argumentat.

"Teníem un tal Messi, Busquets, Xavi, Iniesta, Guardiola, Vilanova... Que això sigui gràcies a Negreira... Vam començar amb els nens de la Masia, després amb el Villarato, seguim amb això... I el pitjor és que nosaltres li donem bola i només ens llancem pedres a la nostra teulada. Sempre amb la persecució al Barça", ha lamentat.

Sobre que el Barça fos subornat per Negreira, ha rigut. "El de suborn és fantàstic perquè has de ser funcionari públic i ho han acabat de retorçar perquè després de les investigacions no han trobat cap partit que no el guanyés Messi o els jugadors i entrenadors, han buscat una manera d'acusar sense necessitat de prova. Ho he patit altres vegades. Que m'ensenyin un partit on ens va ajudar l'àrbitre. En puc ensenyar molts on no ens va ajudar", ha replicat.

A més a més, aquests informes estaven a disposició dels tècnics, si bé no estaven obligats a llegir-los o a saber que hi eren. "Els teníem al departament esportiu del club a disposició dels entrenadors. No sé si els entrenadors sabien que venien de Negreira. Tots coneixem els entrenadors, tenen molta pressió. Si els feien servir o no, no ho sé. Però estaven a disposició", ha aportat.