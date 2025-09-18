Rosell i Bartomeu defensen que el contracte amb Negreira va ser una herència

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Els expresidents del FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu han explicat davant la jutgessa que instrueix el cas Negreira que la vinculació contractual amb l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira va ser una herència d'anteriors presidents blaugranes, segons han explicat fonts judicials a Europa Press.
Així ho han manifestat aquest dijous en la seva declaració davant la titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, en la qual Rosell, que només ha respost a les preguntes del seu advocat, ha explicat que el Barça estava guanyant no només a Espanya sinó també a Europa, on Negreira no tenia influència, la qual cosa evidenciaria que no van pagar per favors arbitrals.
En la mateixa línia que Rosell, Bartomeu ha manifestat en sortir dels jutjats que el club blaugrana era "el millor equip del món", per la qual cosa no té sentit parlar d'ajudes arbitrals perquè no calien, i que Negreira i el seu fill van prestar serveis al Barça tant per assessorament esportiu com arbitral.