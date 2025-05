Robert Lewandowski rep l'alta i és la gran novetat del Barça per jugar a Milà

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski ha rebut aquest dilluns l'alta mèdica i és la gran novetat en la llista de convocats del tècnic blaugrana, l'alemany Hansi Flick, per visitar l'Inter de Milà aquest dimarts en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions, en un partit al qual tots dos equips arriben després del 3-3 de l'anada a Montjuïc.

"El golejador Robert Lewandowski ha completat el seu procés de recuperació, que l'ha mantingut fora de l'equip durant els darrers quatre partits i forma part de la llista de convocats per al decisiu Inter-Barça en el qual està en joc, ni més ni menys, que una plaça per a la final de la Champions", ha destacat el club blaugrana en un comunicat.

Després de lesionar-se el 19 d'abril en el partit contra el RC Celta de LaLiga EA Sports, al semitendinós de la cuixa esquerra, i després d'un parell de setmanes de treball a l'ombra i sense amb prou feines notícies de la seva evolució, diumenge va completar la sessió amb el grup i ha rebut l'alta mèdica aquest dilluns per estar "en plenes condicions amb l'equip".

Per contra, el lateral esquerre Alejandro Balde no s'ha pogut recuperar a temps i encara serà baixa, igual que el migcampista Marc Casadó. Tampoc no hi és el porter Marc-André ter Stegen, ja recuperat i 'debutat' en Lliga però no inscrit a la Lliga de Campions.

La convocatòria és la següent: Cubarsí, Araujo, Iñigo Martinez, Gavi, Ferran, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Christensen, Fermín, Pau Víctor, Lamine Yamal, Olmo, De Jong, Eric Garcia, Szczesny, Astralaga, Fort, Gerard Martín, Landry i Darvich.