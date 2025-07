Ricky Rubio torna al Joventut 16 anys després

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona ha anunciat aquest dimarts el fitxatge del base Ricky Rubio, qui torna a la Penya 16 anys després, en el que també representa el seu retorn al bàsquet professional, després d'una temporada sabàtica en abandonar el Barça el 2024.

A través de les xarxes socials, el club verd-i-negre ha publicat un vídeo en el qual es veu una pancarta damunt la pista de l'Olímpic de Badalona on es pot llegir 'BENTORRNAT' donant a entendre el retorn del base 16 anys després de la seva sortida.

La Penya ja havia publicat un missatge a X amb dos cors verd-i-negres i un 'TORRNA' tornant a jugar amb les dues inicials del nom i cognom del base del Masnou (Barcelona), que als seus 34 anys opta per tornar a les pistes, malgrat que al juny va impulsar una campanya de màrqueting que molts van interpretar com el seu comiat, desmentida per ell mateix per aclarir que es tractava d'un missatge d'agraïment.