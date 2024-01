Ricky Rubio s'incorpora als entrenaments del Barça

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El jugador Ricky Rubio s'entrenarà amb el Barça "sense compromís" dins la recta final de la seva recuperació per, a càrrec del cos tècnic, preparar-se per a un possible retorn a les pistes lluny de l'NBA, després de posar punt i final a l'aventura americana dies enrere.

"Ricky Rubio s'entrenarà amb el Barça de bàsquet a partir d'aquest dimarts. Així ho ha comunicat el mateix jugador, el qual informa que 'ha arribat el moment d'entrar en la fase final de la meva recuperació'", ha assenyalat el club blaugrana en un comunicat.

El base va decidir l'estiu del 2023 aturar temporalment la seva carrera professional per salut mental i, el 4 de gener, va anunciar en un comunicat que donava per acabada la seva etapa a l'NBA un cop es va desvincular contractualment amb els Cleveland Cavaliers.

Ara, el del Masnou assegura que es veu "amb ganes i forces" per entrenar i ha demanat al Barça, el seu exequip, poder-ho fer amb la dinàmica del primer equip, del qual va ser jugador entre el 2009 i el 2011 i amb qui va guanyar l'Eurolliga de París 2010.