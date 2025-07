Ricky Rubio, sobre el seu retorn al Joventut: "Per mi ja he guanyat"

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El nou jugador del Club Joventut Badalona Ricky Rubio ha assegurat aquest dimecres que ell ja "ha guanyat" amb el seu fitxatge, ja que podrà tornar a jugar "des de la il·lusió" i que tot el que vindrà a partir d'ara suposa un "extra" que no sap com anirà però està preparat.

"El més important és que estic bé i estic capacitat per afrontar un nou repte, no sé com anirà, però penso gaudir-ho molt. Hi haurà moments bons i dolents, però per mi ja he guanyat, el fet de tornar a jugar des de la il·lusió. Rebre tot l'afecte que he rebut i això que ve és un extra", ha explicat Ricky en l'acte de presentació com a nou jugador del Joventut.

El del Masnou s'ha obert davant una gran quantitat de mitjans a l'Olímpic i ha explicat tot el procés que ha viscut durant l'últim any, des que va decidir abandonar el Barça l'estiu de l'any passat fins al seu fitxatge pel Joventut.

"Estava bastant perdut quan va acabar la temporada. A l'agost vaig decidir tenir un any en blanc per pensar en mi. Aquest procés ha estat una muntanya russa. Una experiència molt enriquidora ara, però durant el procés ha estat molt difícil", ha explicat.

Ha afirmat que aquestes setmanes ha vist "molt clar" que era ell qui principalment volia tornar al bàsquet professional. "En aquestes dues, tres últimes setmanes he vist molt clar que el que volia tornar era jo i estic molt content. La rebuda ha estat aclaparant, ha destacat.