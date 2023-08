Ricky Rubio renuncia a anar al Mundial per cuidar la seva salut mental

MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El base internacional català Ricky Rubio ha renunciat aquest dissabte a assistir al pròxim Mundial en categoria absoluta, que es disputarà del 25 d'agost al 10 de setembre a les Filipines, el Japó i Indonèsia, per cuidar la seva salut mental.

"He decidit aturar la meva activitat professional per cuidar la meva salut mental. Vull agrair tot el suport que he rebut de la FEB per entendre la meva decisió. Avui #LaFamilia té més sentit que mai. Gràcies", ha indicat Rubio en un comunicat de premsa, difós per la mateixa Federació Espanyola de Bàsquet (FEB).

"Demanaria que es respectés la meva privadesa per poder afrontar aquests moments i poder donar més informació quan sigui el moment", ha afegit el base del Masnou, que dijous passat ja s'havia absentat de l'entrenament a les ordres del tècnic Sergio Scariolo.

Per la seva banda, la FEB li ha expressat el seu "respecte, admiració i afecte". "#LaFamilia estarà al costat del jugador en tot moment", ha conclòs la nota federativa. El buit de Rubio en els plans de Scariolo el va ocupar Juan Núñez en el recent partit amistós contra Veneçuela (87-57).