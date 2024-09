Ricardo Ten i Sergio Garrote, or en les contrarellotges C1 i H2 dels Jocs Paralímpics

PARÍS, 4 set. (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El ciclista valencià Ricardo Ten i el català Sergio Garrote han guanyat aquest dimecres l'or en les proves contrarellotge de la classe C1 i de la classe H2 de ciclisme en carretera dels Jocs Paralímpics de París, sisè i setè metall daurat per a la delegació espanyola i 27è en total.

Ten ha sumat l'onzè metall paralímpic de la seva carrera, el quart en ciclisme i tres en aquesta cita, després de guanyar una crono en què era el favorit per la seva condició d'actual campió del món i en la qual no ha donat opcions als seus rivals després d'imposar-se amb autoritat per gairebé 39 segons de diferència.

Per la seva banda, Garrote, doble medallista paralímpic el 2021, també ha confirmat que era un dels favorits i ha sabut defensar la victòria de fa tres anys a Tòquio 2020 al peu del mont Fuji després de batre per 45 segons la medalla de plata.