La RFEF suspèn els 24 partits de Copa d'aquest dimecres per l'accident de Toledo

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decretat la suspensió dels 24 partits d'aquest dimecres de la primera eliminatòria de la Copa del Rei-Mapfre "com a mostra de respecte i solidaritat" amb les víctimes de l'accident ferroviari a Urda (Toledo).
"Com a mostra de respecte i solidaritat amb totes les víctimes del tràgic accident ferroviari esdevingut a primera hora d'aquest dimecres a la província de Toledo, la RFEF ha decretat la suspensió dels 24 partits corresponents a la primera eliminatòria del Campionat d'Espanya-Copa de Sa Majestat el Rei previstos inicialment aquest dimecres", ha indicat l'organisme al seu web.
La RFEF ha apuntat que informarà sobre la nova planificació del torneig i els horaris definitius dels partits ajornats i ha tornat a mostrar el seu condol per la tragèdia d'aquest dimecres. "La gran família del futbol espanyol està unida en el dolor per aquesta tragèdia, i es posa a disposició de les autoritats per ajudar les víctimes d'aquest desolador accident", ha subratllat.