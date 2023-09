La RFEF finalment convoca la selecció espanyola femenina a València

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La concentració de la selecció espanyola femenina de futbol finalment es farà aquest dimarts a Oliva (València), després que en un primer moment les internacionals havien estat convocades a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Segons les fonts a les quals ha tingut accés Europa Press, les futbolistes han rebut bitllets de tren per desplaçar-se a la capital del Túria i d'allà a l'Hotel Nova Beach d'Oliva, on estan convocades a la tarda i quedaran concentrades abans de viatjar a Suècia, on disputaran el primer partit de la Lliga de Nacions.

No obstant això, les internacionals estaven convocades en un primer moment a Madrid. L'entrenadora, Montse Tomé, ha estat la primera a arribar a un hotel prop de l'Aeroport Madrid-Barajas, que ha substituït com a lloc de convocatòria la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En arribar, cap a les 11.00 hores i davant l'expectació de desenes de càmeres de diferents mitjans de comunicació, ha confiat que les 23 futbolistes citades dilluns aniran a la concentració.

Tomé no ha respost a cap de les preguntes dels periodistes, excepte un escarit "sí" per afirmar que confia que les futbolistes aniran a la concentració. "Enteneu-me, ja parlarem i donarem explicacions", ha dit l'entrenadora als mitjans.