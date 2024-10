La RFEF ajorna els partits d'aquest cap de setmana a la Comunitat Valenciana

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutge únic de Competicions Professionals i el jutge únic de Competicions No Professionals de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha acordat aquest dijous ajornar tots els partits previstos per a aquest cap de setmana a la Comunitat Valenciana, entre els quals, el València-Reial Madrid o el Vila-real-Rayo Vallecano, segons un comunicat.

"S'ha acordat posposar els partits que s'havien de disputar en competicions professionals i no professionals, tant en futbol 11 com en futbol sala", ha informat l'entitat, després que la Comunitat Valenciana s'hagi vist "greument afectada per la dana que ha causat víctimes mortals i nombrosos danys materials per inundació".

En el cas del futbol professional, i després de rebre dimecres la sol·licitud de LaLiga i la Lliga F --a petició de diversos clubs implicats--, queden ajornats, per decisió del jutge únic de Competicions Professionals, els partits de la jornada 12 de LaLiga EA Sports Vila-real-Rayo Vallecano i València-Reial Madrid. També s'ajornen de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, el CD Castelló-RC Ferrol, el CD Eldense-SD Huesca i el Llevant UD-Màlaga CF.

"Més enllà dels ajornaments, el futbol espanyol ha volgut mostrar la seva solidaritat amb les persones afectades, especialment amb els familiars dels qui han mort en aquest desastre natural; i, per això, tots els partits d'ahir de competicions organitzades per la RFEF van anar precedits d'un respectuós minut de silenci. Aquesta circumstància es repetirà durant el cap de setmana", ha informat l'entitat.