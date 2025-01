El Reial Madrid s'enfrontarà al Manchester City en els play-offs de la Champions

MADRID 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El Reial Madrid s'enfrontarà en els play-offs de la Lliga de Campions al Manchester City, el quart cop que es creuen els darrers quatre anys amb un balanç força ajustat, segons el sorteig que la UEFA ha celebrat a Nyon (Suïssa) aquest divendres.

La ronda extra per als equips que han quedat fora del 'top 8' no ha estat gaire benèvola per al conjunt madridista, que no esquiva el City. Amb l'Atlètic de Madrid o el Bayer Leverkusen a l'horitzó, els de Pep Guardiola seran el primer escull dels blancs després de la fase de lliga.

Els d'Ancelotti s'enfrontaran a un City a la baixa i amb la moral tocada, en una Champions en què han avançat fins al lloc 22 després de guanyar el Bruges en una darrera jornada a vida o mort per als de Guardiola. En total, han guanyat 3 partits, n'han empatat 2 i n'han perdut 3.