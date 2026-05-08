El Reial Madrid multa amb mig milió d'euros Tchouaméni i Valverde després de les seves "disculpes"

MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -
El Reial Madrid s'ha limitat a multar amb mig milió d'euros el francès Aurélien Tchouaméni i l'uruguaià Fede Valverde, protagonistes aquest divendres d'un incident entre tots dos, i no ha imposat cap sanció a nivell esportiu atès el seu "penediment" i les seves "disculpes".
El conjunt madridista va anunciar dijous a la nit que havia obert un expedient disciplinari als dos futbolistes després de qualificar-ho com uns "fets" durant l'entrenament matinal i que van provocar que l'uruguaià anés a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic.
El diari 'Marca' va avançar el tens enfrontament entre els dos jugadors com la continuació d'una baralla del dia anterior. L'ambient caldejat a Valdebebas va acabar d'explotar i Valverde fins i tot va acabar a l'hospital per un cop de Tchouaméni, tot i que el capità ho va negar posteriorment a les xarxes socials.
Aquest divendres, tots dos futbolistes han comparegut "davant l'instructor de l'expedient, han mostrat el seu total penediment per l'ocorregut i s'han disculpat entre ells". "Així mateix, han traslladat les seves disculpes al club, als seus companys, al cos tècnic i a l'afició, i tots dos s'han posat a disposició del Reial Madrid per acceptar la sanció que el club estimi oportuna", ha subratllat l'entitat.
"Davant aquestes circumstàncies, el Reial Madrid ha resolt imposar una sanció econòmica de 500.000 euros a cada jugador, concloent així els procediments interns corresponents", ha resolt el 15 vegades campió d'Europa, per la qual cosa el migcampista francès podria estar entre els convocats pel tècnic Álvaro Arbeloa de cara al Clàssic de diumenge davant el FC Barcelona a l'Spotify Camp Nou.