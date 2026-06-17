El Madrid insta la UEFA a reobrir l'expedient al Barça pel cas Negreira

El club blanc exigeix una resposta "ferma, exemplar i immediata" a la UEFA en l'àmbit esportiu
MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -
El Reial Madrid ha presentat un escrit a la UEFA en el qual l'insta a la "reobertura immediata" de l'expedient disciplinari incoat al FC Barcelona pel cas Negreira, per obtenir una resposta "ferma, exemplar i immediata" a nivell esportiu ja que considera "inacceptable" que la resolució d'aquest assumpte s'hagi allargat en el temps.
"El Reial Madrid CF comunica que, en relació amb el cas Negreira, ha presentat davant de la UEFA un escrit adreçat als seus òrgans disciplinaris", indica el club blanc en un comunicat d'aquest dimecres.
En l'escrit, el club informa la UEFA d'"evidències rellevants" que reforcen "de manera concloent els indicis ja coneguts des de l'inici sobre l'existència de pagaments perllongats en el temps, opacs i freturosos de qualsevol justificació verificable" del FC Barcelona a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, a través de diferents estructures societàries.
"El Reial Madrid subratlla que aquests fets configuren, des de la perspectiva del dret disciplinari esportiu, un risc sistèmic de màxima gravetat per a la integritat de les competicions, en evidenciar l'existència d'una estructura d'influència indeguda sobre l'estament arbitral, incompatible amb els principis essencials d'igualtat competitiva, neutralitat, imparcialitat i imprevisibilitat del resultat esportiu", diuen.
Per tot plegat, el Reial Madrid ha instat la "represa immediata" de l'expedient disciplinari incoat en el seu moment per la UEFA, i considera "inacceptable que aquesta situació s'hagi allargat en el temps, ja que compromet seriosament la credibilitat del futbol, de les seves institucions i dels seus dirigents, per la qual cosa exigeix una resposta ferma, exemplar i immediata en l'àmbit esportiu".
En aquest sentit, el club presidit per Florentino Pérez ha sol·licitat a la UEFA que adopti les "mesures disciplinàries i restauradores que resultin procedents" per garantir "la integritat, la transparència i el correcte funcionament de les competicions, sense que això suposi, en cap cas, substituir la funció dels òrgans jurisdiccionals de l'Estat ni anticipar una qualificació penal dels fets".
El Reial Madrid, personat en el procediment penal en curs com a acusació particular, va anunciar que exercirà les accions que corresponguin a cada moment processal. "El Reial Madrid reafirma el seu compromís amb la defensa dels valors essencials de l'esport i continuarà impulsant les actuacions necessàries per garantir que fets d'aquesta naturalesa no quedin impunes", conclou l'entitat.