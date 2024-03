El Reial Madrid denuncia davant la Fiscalia els insults racistes contra Vinícius fora de Montjuïc i al Metropolitano

MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -

El Reial Madrid ha presentat aquest divendres davant la Fiscalia General de l'Estat una denúncia contra els delictes d'odi i discriminació pels "violents atacs de racisme" contra Vinícius Júnior, en referència als càntics als afores de Montjuïc i al Cívitas Metropolitano.

"El Reial Madrid ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat contra els delictes d'odi i discriminació, pels insults racistes i d'odi adreçats cap al nostre jugador Vinícius Júnior als voltants de l'estadi Olímpic de Montjuïc i de l'estadi Metropolitano de Madrid abans dels partits FC Barcelona-Nàpols i Atlètic de Madrid-Inter de Milà, de la Champions", ha informat l'entitat.

El Reial Madrid fa referència als càntics d'alguns aficionats matalassers, aquest dimecres en la prèvia de l'Atlètic-Inter de vuitens de la Champions, i blaugranes, en què criden "ximpanzé" al davanter brasiler, segons es pot sentir en uns vídeos publicats per les xarxes socials.

"Espero que ja hagin pensat en un càstig. És una trista realitat que fins i tot passa en partits en els quals no hi soc present", ha afirmat Vinícius Júnior aquest dijous per la xarxa social X en un missatge en el qual menciona la UEFA.

En aquest sentit, el club madridista demana a la Fiscalia que "sol·liciti a les forces de seguretat les gravacions existents a les dues localitzacions a fi d'identificar els autors d'aquests insults racistes i d'odi".

Així, el club blanc condemna "aquests violents atacs de racisme, discriminació i odi que es van produint, malauradament de manera reiterada", contra l'atacant carioca del Reial Madrid.

"El nostre club continuarà treballant en la defensa dels valors del futbol i de l'esport, i es mantindrà ferm en la lluita per la tolerància zero contra episodis tan repugnants com els que es continuen produint", resol en el comunicat.