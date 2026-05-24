El Real Madrid aprova la candidatura de Riquelme i farà les primeres eleccions en 20 anys

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral del Real Madrid ha validat aquest diumenge la candidatura de l'empresari Enrique Riquelme a la presidència en complir "tots els requisits exigits" per les normes electorals i s'enfrontarà en les eleccions presidencials a Florentino Pérez.
"Presentada en termini i reunint la mateixa tots els requisits exigits en les vigents normes electorals i altres disposicions legals aplicables, aquesta Junta Electoral proclama vàlida la candidatura presentada per D. Enrique José Riquelme Vives, de conformitat amb el que disposa l'article 40, apartats B) i C) dels vigents estatuts del club I trasllada comunicació d'acceptació a la citada candidatura", informa el club.
La Junta, presidida per José Manuel de Carlos Grau, va determinar que Riquelme, soci nº 41.736, va aportar el preaval i aval bancari "a tenor del que es disposa en l'article 40.B.7 dels Estatuts Socials del Real Madrid", així com la resta de documentació requerida.
Amb la candidatura de Riquelme, que s'uneix a l'oficialitzada dissabte pel president Florentino Pérez, es confirma que el club celebrarà eleccions a la presidència per primera vegada en 20 anys, després que en les convocatòries de 2009, 2013, 2017, 2021 i 2025 només es presentés Pérez.
L'última ocasió en què els socis van poder votar va ser l'estiu de 2006, després que precisament Pérez presentés la dimissió. En aquella convocatòria va guanyar Ramón Calderón, que va imposar-se a Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, Julián Palacios i Arturo Baldasano.