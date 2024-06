El RCD Espanyol torna a la Primera Divisió de futbol en guanyar l'Oviedo 2-0

Un doblet de Puado permet als catalans remuntar l'eliminatòria



MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha ascendit a LaLiga EA Sports en remuntar aquest diumenge l'eliminatòria final del 'Desempat' d'ascens davant del Real Oviedo (2-0) a l'estadi de Cornellà, un partit en què els dos gols de Javi Puado al final de la primera part van ser suficients per tornar al quadre perico a la màxima categoria del futbol espanyol un any després.

Només un curs han estat en Segona els catalans, que en tres minuts d'inspiració del davanter barceloní van aconseguir donar-li la volta a la final: en el minut 44, va fer pujar el primer al marcador, i ja en el temps extra de la primera meitat va segellar la remuntada.

El conjunt asturià, que arribava per davant a la cita gràcies a l'1-0 de l'estadi Carlos Tartiere amb el gol d'Alemao, va saber contenir en els primers minuts la determinació perica, que es va deslligar amb un intent de xilena de Keidi Bare que va desbaratar en l'últim moment Sebas Moyano.

Els de Manolo González dominaven, arribaven amb perill, però no van aconseguir obrir el marcador en el Stage Front Stadium fins a prop del descans, en tres minuts de bogeria amb què l'eliminatòria va bolcar. En el 44, després d'un córner botat per Nico Melamed, Javi Puado va caçar la pilota, va guanyar l'esquena a Seone i va aconseguir batre Leo Román.

Ja en el temps extra, en una jugada de tres tocs, Cabrera va posar una passada llarga per a Pere Milla, que, veient com el porter de l'Oviedo li encarava, va cedir enrere perquè de nou Puado anotés (min.45+2). Els espanyolistas aconseguien donar la volta a la final per l'ascens.

Luis Carrión va buscar solucions i va fer canvis en el descans, però va ser l'equip català el que va estar més prop de veure porta en una gran acció de Braithwaite amb centre a l'àrea a què no va arribar per poc Melamed.

Ni l'entrada de Santi Cazorla va bastar per aclarir les idees del conjunt asturià, que així i tot va tenir en les seves botes el 2-1 en el descompte en una doble ocasió en què Joan García va repel·lir els successius xuts de Borja Sánchez i Borja Bastón. Amb la xiulada final, l'afició espanyolista va envair el camp. Ja eren a Primera.