El RCD Espanyol passa a mans del grup Velocity Sport Limited, que ja tenia el Burnley FC

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha anunciat aquest dilluns que Rastar, l'empresa xinesa que tenia la gran majoria d'accions del club blanc-i-blau, i el seu president, Chen Yansheng, han arribat a un acord per integrar-se com a accionistes en un hòlding amb el grup anglès Velocity Sport Limited (VSL) i altres accionistes nord-americans per unir-se a un nou grup que ja tenia anteriorment el Burnley FC de la Premier League.

"El grup Rastar, màxim accionista del RCD Espanyol, ha arribat en les últimes hores a un acord amb el grup Velocity Sport Limited (VSL) de matriu anglesa, però participat també per accionistes nord-americans, per integrar-se com a accionista d'aquest hòlding i participar d'una aliança estratègica que situarà el RCD Espanyol al mateix nivell que el Burnley FC, únic club d'aquest grup fins ara", ha anunciat el club.

A partir d'ara, el RCD Espanyol i el Burnley FC formaran part, tot i que cada un es manté de manera independent, d'aquest grup d'inversió que "amplia els seus interessos" en comptar amb un club en la màxima categoria de LaLiga EA Sports i un altre de la Premier League.

"Aquesta fórmula d'integració empresarial permet la convivència de dos models de clubs històrics que actuaran de manera autònoma, tot i que es nodriran d'un mateix grup econòmic. Aquest procés, malgrat l'acord assolit, encara està pendent d'oficialitzar-se i donar-se per conclòs fins que no es formalitzin tots els tràmits administratius", ha explicat l'entitat.

Rastar, que va arribar al RCD Espanyol el 2016 després de la compra de la majoria d'accions per part de Chen Yansheng, en aquell temps president del grup empresarial xinès i encara president blanc-i-blau, no es desvincula del RCD Espanyol, sinó que les seves accions "passen a formar part" d'aquest nou vehicle inversor que tindrà participació en els dos clubs.

"Igualment, Rastar confirma, amb aquest pas endavant en la gestió, la seva ferma convicció que aquesta integració en el grup VSL permetrà enfortir tant l'estructura econòmica com l'esportiva del RCD Espanyol", conclou el comunicat del RCD Espanyol.