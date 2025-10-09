El RCD Espanyol oficialitza la compra del club per part de VSP i Alan Pace

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El RCD Espanyol ha fet oficial aquest dijous el canvi en la propietat del club un cop el grup Velocity Sports Partners (VSP) liderat per l'empresari nord-americà Alan Pace ha adquirit el paquet accionarial majoritari que tenia l'anterior propietari i president, l'empresari xinès Chen Yansheng i el Group Rastar.
"El RCD Espanyol de Barcelona anuncia avui un canvi en la seva estructura accionarial, atès que VSP, el braç inversor esportiu d'ALK Capital liderat per Alan Pace, ha completat oficialment l'adquisició d'una participació majoritària del club", ha apuntat l'entitat en un comunicat.
Alan Pace, que en el seu perfil de les xarxes socials ja es presenta com a 'chairman' ('president') del RCD Espanyol, ja és el mandatari del Burnley FC de la Premier League i amb aquesta compra del club blanc-i-blau tant ell com VSP esdevenen propietaris d'un conglomerat de clubs.
"Aquesta transició marca un nou capítol per al RCD Espanyol, després d'un extens procés d'auditoria i col·laboració amb l'anterior accionista majoritari, Chen Yansheng i el Group Rastar", afegeix l'entitat perica.