Raphinha té una sobrecàrrega i no jugarà contra l'Albacete a la Copa del Rei

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El jugador i capità del FC Barcelona Raphinha no podrà jugar aquest dimarts el partit de quarts de final de la Copa del Rei Mapfre contra l'Albacete, a l'Estadio Municipal Carlos Belmonte a les 21.00 hores, i serà dubte per al partit de LaLiga EA Sports contra el RCD Mallorca.
"El jugador del primer equip Raphael Dias, Raphinha, presenta una sobrecàrrega a l'adductor de la cama dreta. Serà baixa per precaució per al partit contra l'Albacete i el període de recuperació serà d'una setmana", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.
Raphinha ha jugat 22 partits aquesta temporada després de patir una lesió de gairebé dos mesos a la cuixa i, tan sols fa unes setmanes, un cop també a la cuixa que el va tenir una altra setmana fora. Ara, és baixa contra l'Albacete i dubte de cara al Mallorca aquest dissabte.
Malgrat això, l'extrem brasiler ha marcat 13 gols i donat 5 assistències i ha estat clau en la millora de l'equip, ja que en tornar de la lesió va permetre a Hansi Flick reactivar la pressió alta, faceta en la qual també destaca el de Porto Alegre (Brasil).