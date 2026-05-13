Rafa Yuste: "Les declaracions de Florentino són patètiques i plenes de falsedats"

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El vicepresident del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha assegurat aquest dimecres abans del dinar de directives previ al partit de LaLiga EA Sports davant el Deportivo Alabès a Mendizorrotza que les recents manifestacions del president del Reial Madrid, Florentino Pérez, són "patètiques i plenes de falsedats", i ha confirmat que el club ja ho ha posat en mans dels serveis jurídics.
"Són patètiques i plenes de falsedats. Això és el que m'han semblat", ha assenyalat Yuste preguntat per aquestes declaracions del president blanc, que va tornar a carregar contra el Barça pel cas Negreira.
Abans d'insistir que el FC Barcelona actuarà per la via legal, Yuste ha assegurat que Pérez va traspassar "línies vermelles". "El club ho hem posat avui en coneixement del departament jurídic i, quan tinguem una evolució del que s'està estudiant, ho farem arribar, però les línies vermelles no es poden passar mai. I aquest home ja les va passar", ha lamentat.
El dirigent interí blaugrana, fins que el president electe Joan Laporta ocupi el càrrec novament l'1 de juliol, ha reiterat que la posició del club és ferma i que es defensaran del que consideren unes afirmacions incorrectes. "Això no és així objectivament parlant. Nosaltres ens defensarem, ens devem a l'afició i per sobre de tots nosaltres hi ha el club, i el club no el toca ningú, us ho dic jo", ha afegit.
Sobre la reacció que li provoquen, com a president del FC Barcelona, aquestes declaracions de Florentino Pérez, ha estat clar: "Ni riure ni plorar, em fan pena". Quant a la relació institucional amb el Reial Madrid, ha negat una deterioració en el tracte entre entitats.
"Les relacions amb el Reial Madrid ja ho vaig dir l'altre dia, van venir al partit, el president d'honor i part de la directiva, van estar la mar de bé, molt amables. Amb la qual cosa, amb ells no hi ha res a dir".
Yuste ha defensat a més el moment esportiu del conjunt blaugrana i ha reivindicat els èxits recents de l'equip, després de subratllar la dificultat del campionat de lliga. "Hem arribat dos anys consecutius a aquest gran triomf, que és molt difícil guanyar la Lliga Espanyola, que per mi és una de les lligues més difícils que hi ha al món", ha apuntat.
Ha tancat les declaracions amb un missatge de continuïtat del projecte esportiu del club: "Nosaltres continuarem lluitant per donar èxits a aquest club, perquè la Masia sigui aquest pilar indiscutible de la nostra gestió esportiva".