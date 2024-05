Rafa Nadal s'acomiada de Roland Garros en caure davant d'Alexander Zverev en tres sets

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El tennista Rafa Nadal s'ha acomiadat aquest dilluns del torneig Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, en no haver superat el dur examen de l'alemany Alexander Zverev, guanyador d'un partit de tres sets per 6-3, 7-6(5) i 6-3, després de més de tres hores de partit.

El 14 vegades campió del 'gran' parisenc ha ofert una bona versió competitiva i de tennis en el que ha pogut ser el seu últim partit a la Philippe-Chatrier, que s'ha bolcat amb ell, però s'ha topat amb el d'Hamburg, número quatre del món, que també ha jugat a un gran nivell.

Zverev, que arribava a París després de guanyar el Masters 1.000 de Roma, ha dominat amb solvència la primera mànega, però a partir d'aquí, el de Manacor ha elevat el nivell i ha igualat les coses, tot i que no ha estat capaç d'aprofitar els seus avantatges en el segon i tercer parcial, sobretot en el segon on ha tingut el servei per adjudicar-se'l.