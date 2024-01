Rafa Nadal es perd l'Open d'Austràlia per lesió

"Ara mateix no estic preparat per competir al màxim nivell d'exigència en partits de cinc sets"

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Rafa Nadal pateix un microesquinç en un múscul, que es va fer durant el partit contra Jordan Thompson en quarts de final del torneig de Brisbane, i no participarà en l'Open d'Austràlia, primer 'Grand Slam' de la temporada, i reconeix, a més, que "no" se sent "preparat per competir al màxim nivell d'exigència en partits de cinc sets".

"Durant el meu últim partit a Brisbane vaig tenir un petit problema en un múscul que, com sabeu, em va tenir amoïnat. Un cop vaig arribar a Melbourne vaig tenir l'oportunitat de fer-me una ressonància magnètica i tinc un microesquinç en un múscul, no en la mateixa part on vaig tenir la lesió, i això és una bona notícia", ha assenyalat a la xarxa social X.

A més, el mallorquí creu que, en el seu estat, és impossible "competir al màxim nivell". "Ara mateix no estic preparat per competir al màxim nivell d'exigència en partits de cinc sets. Torno a Espanya per veure el meu metge, rebre tractament i descansar", ha apuntat.

"He treballat molt dur durant l'any per a aquest retorn i, com sempre vaig dir, el meu objectiu és estar en el meu millor nivell en tres mesos. Dins de la trista notícia per a mi per no poder jugar davant de l'increïble públic de Melbourne, aquesta no és una mala notícia i tots continuem sent positius amb l'evolució de la temporada", ha afegit.

Finalment, el de Manacor ha fet un balanç positiu dels seus primers partits de l'any en el continent oceànic. "Tenia moltes ganes de jugar aquí a Austràlia i he tingut l'oportunitat de jugar alguns partits que m'han fet molt feliç i positiu", ha conclòs.