Rafa Nadal jugarà el Comte de Godó

MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El tennista Rafa Nadal disputarà finalment el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Comte de Godó, un torneig que es disputa sobre terra batuda i de categoria ATP 500, després de completar una última setmana "positiva" d'entrenaments.

"He pogut venir aquí, una mica decisió d'últim moment. La veritat és que no he vingut abans perquè tampoc no sabia ben bé si jugaria o no. Però, en la mesura del possible, la setmana d'entrenaments ha estat positiva i demà seré a la pista", ha anunciat en una roda de premsa prèvia a l'inici del torneig.

El campió de 22 'grans' tornarà a les pistes en un torneig que ha conquistat 12 vegades i que el faria debutar dimarts contra l'italià Flavio Cobolli. El mallorquí ha entrat en el torneig amb rànquing protegit, trepitjant novament terra batuda dos anys després, per les lesions. El 2024 només ha disputat un torneig, el de Brisbane al gener.