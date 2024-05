Rafa Nadal diu adeu a Madrid contra Lehecka

L'ídol local, homenatjat a la Manolo Santana, es veu desclassificat en els vuitens de final del seu últim torneig a la capital

"Aquest dia havia d'arribar, espero haver estat un exemple"



MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Rafa Nadal ha perdut (7-5, 6-4) aquest dimarts contra el txec Jiri Lehecka en els vuitens de final del Mutua Madrid Open, un rival inspirat i contundent en el servei i amb la dreta, i ha quedat eliminat de la seva última participació a la Caixa Màgica, d'acord amb els plans de posar fi a la seva carrera aquest 2024.

"És el final i els finals són sempre emotius", va dir aquesta setmana el cinc vegades campió del torneig. L'ídol local, llegenda de l'esport espanyol, ha entrat al partit amb bon nivell, però no ha aprofitat les opcions de 'break'. Lehecka no li ha perdonat, ha guanyat el primer set i ha agafat avantatge en el segon.

Nadal s'ha aferrat a la pista evitant un altre 'break' seguit, però amb una mitjana de 200 km/h en el servei i una dreta plena de cops guanyadors, el txec ha estat imparable. Després de tres victòries a la Manolo Santana, en el quart partit ha plantat cara al de Manacor, passades les dotze de la nit, homenatjat per Madrid i reforçat per afrontar el seu comiat a les pistes amb més garantia.

Lehecka no ha actuat amb la timidesa de Pedro Cachín, el seu anterior rival. Nadal s'anava acostant, guanyant els pocs pilotejos i igualant l'efectivitat del seu rival amb el servei. No obstant això, la potència del txec ha matat més punts i l'ha ajudat a salvar una bola de 'break' en el vuitè joc. Ha estat a punt d'aconseguir el 'break' diverses vegades, però al final l'espanyol l'ha encaixat en el punt àlgid del txec.

El jove tennista de 22 anys ha guanyat 16 dels 17 punts que li han atorgat el primer set (7-5) i el 'break' d'inici en el segon. Nadal ha calmat la tempesta i ha intentat despertar la graderia, però li feia falta, i molt, apujar el nivell del seu tennis també. El manacorí ha salvat el seu servei en un tercer joc de 15 minuts i ha activat el mode de supervivència sota el 'sí que es pot' del públic.

El balear ha lluitat molt, però ha estat incapaç de trobar resposta a la restada. Lehecka tampoc no li ho deixava fer i en cap moment ha acusat la pressió de carregar-se el rei de la terra a casa seva. El campió de 22 'Grand Slams' s'ha acostat al rival amb un 30-30 en el vuitè joc, però el txec, de gel per fora i per dins, no ha fallat.

Malgrat les seves mil històries i remuntades èpiques, aquest Nadal, sense el físic al 100%, amb tres tornejos el 2024 i un 2023 en blanc, ni tampoc el seu joc, no ha pogut posar remei a l'adeu. L'última cop a Madrid pel de Manacor, que ha programat el comiat per a aquesta campanya i almenys ha aconseguit un primer adeu a la pista, amb un rodatge que el portarà a somiar a Roma i, després, al Roland Garros.

"Ha estat una setmana molt especial, molt positiva, inoblidable. L'única cosa que puc és donar les gràcies per un suport incondicional, ha estat un viatge increïble", ha dit Nadal a la pista després del partit. El cinc vegades campió ha rebut l'homenatge del Mutua Madrid Open amb cinc lones que han caigut del sostre de la Manolo Santana, amb el record de cadascun dels seus títols i un 'Gràcies'.

Nadal ha parlat després d'un vídeo amb imatges seves. "Era broma, l'any que ve torno", ha començat abans de posar-se seriós, alhora que emocionat, com la seva família a la graderia. "Veient les imatges semblen d'una altra vida. No s'ha acabat, però ha estat l'últim cop que jugo aquí. Ha estat un regal, més important que algun 'Grand Slam' que he guanyat per aquí, jugar davant del públic espanyol es quedarà amb mi per sempre", ha dit.

"Em sento afortunat, no puc demanar més, espero haver estat un exemple positiu per a les noves generacions, és el més important. L'esport genera il·lusió, crec que he generat aquesta il·lusió en vosaltres. L'única cosa que puc dir és 'gràcies'; és el que sento. Era un dia difícil, però crec que la vida i el meu cos fa temps que envien senyals que aquest dia havia d'arribar", ha afegit.

L'ídol local ha rebut un trofeu per part de l'organització del torneig, amb el director, Feliciano López, al capdavant, amb un 'Gràcies, Rafa' i les 59 victòries, rècord del torneig, de l'espanyol a Madrid. "M'he pogut acomiadar a la pista, que era un somni, en un dels lloc que més m'ha emocionat. No em retiro, donaré les gràcies al meu equip i la meva família el dia que em retiri", ha resolt.