Rafa Nadal anuncia la seva retirada després de les Finals de la Copa Davis

El tennista Rafa Nadal, guanyador de 22 Grand Slams, ha anunciat aquest dijous que es retirarà del tennis professional després de la disputa amb Espanya de les Finals de la Copa Davis que se celebraran a Màlaga el pròxim mes de novembre.

"Em retiro del tennis professional. Han estat dos anys difícils aquests dos últims en els quals no he estat capaç de jugar sense limitacions. És una decisió difícil i que m'ha costat temps prendre-la, però en aquesta vida tot té un principi i un final i és el moment adequat per posar punt i final a una carrera llarga i molt més reeixida del que mai hauria pogut imaginar", ha assenyalat Nadal en un vídeo.

El manacorí ho deixarà després de la Copa Davis. "Em fa molta il·lusió que el meu últim torneig siguin les Finals de la Copa Davis i representant el meu país, és tancar el cercle ja que una de les meves primeres alegries va ser la final de Sevilla el 2004", ha admès.