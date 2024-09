Rafa Mir defensa la seva innocència i demana disculpes al club i als aficionats

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del València CF Rafa Mir ha afirmat aquest dilluns que confia "plenament en l'administració de justícia" i ha demanat disculpes al club, al cos tècnic, als companys i als aficionats per "incomplir amb el rigor dels horaris que s'espera d'un professional", després de ser detingut dimarts passat per presumpta agressió sexual.

"Confio plenament en l'administració de justícia d'aquest país, amb la qual he col·laborat des del primer minut per esclarir els fets", ha declarat Rafa Mir en un comunicat difós a X, una setmana després de ser acusat de presumpta agressió sexual per part de dues dones.

El jugador, que va ser posat en llibertat, ha defensat la seva "innocència" en reiterar el contingut del comunicat emès pel seu advocat Jaime Campaner, del qual ha dit que tan aviat com s'ha pogut posar a treballar "en igualtat de condicions amb les acusacions, el cas ha fet un gir important que evidencia com d'infundada resulta la denúncia".

"Per tot això, vull expressar les meves més sinceres i profundes disculpes al meu club, el València CF, al cos tècnic, als meus companys i principalment a l'afició valencianista, per incomplir, tot i que fos en un dia lliure, amb el rigor dels horaris que s'espera d'un professional i més encara després d'un inici de temporada allunyat de les nostres expectatives", ha escrit el murcià.

El futbolista del València CF va ser detingut per la Guàrdia Civil dimarts passat 3 de setembre per una denúncia interposada per una dona per presumpta agressió sexual.