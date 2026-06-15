Rafa Mir, condemnat a vuit anys i mig de presó per agressió sexual a una jove

VALÈNCIA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El futbolista de l'Elx CF Rafa Mir ha estat condemnat aquest dilluns a vuit anys i mig de presó per la secció quarta de l'Audiència de València, després de ser jutjat el passat 28 de maig per un delicte d'agressió sexual i un delicte de lesions a una jove, comès la nit del 31 d'agost del 2024 al seu domicili de Bétera.
Així ho ha avançat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un missatge a X, en el qual ha avançat que també imposa al segon acusat, el també futbolista Pablo Jara, dos anys i mig de presó i el pagament d'una multa per un delicte d'agressió sexual, un altre contra la integritat moral i un delicte lleu de lesions a una segona jove.
La sentència, que ha estat notificada aquest dilluns a les parts i que no és ferma, estableix una indemnització de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condemnat i de 6.280 euros per a la denunciant del segon.
Rafa Mir va negar en la vista haver agredit sexualment la jove i va afirmar, en una declaració en la qual tan sols va contestar a les preguntes del seu advocat, que "tot va ser consentit" i que la nit "va fluir així".
Per contra, la víctima va narrar una doble agressió sexual amb penetració per part del jugador, que en aquell moment es va posar "a plorar"; que li costava "respirar", tenia "por" i li va demanar que parés però no ho va fer.
La Fiscalia demanava per al futbolista una pena de 10 anys i mig de presó, que l'Audiència en la condemna ha deixat en vuit anys i mig.