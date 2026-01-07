Racing-Barça, Albacete-Reial Madrid i Deportivo-Atlètic de Madrid, els vuitens de Copa

LAS ROZAS (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)
El FC Barcelona, el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid han quedat aparellats respectivament amb el Racing de Santander, l'Albacete Balompié i el Deportivo de la Corunya, tots tres equips de LaLiga Hypermotion, en els vuitens de final de la Copa del Rei MAPFRE 2025-2026, després del sorteig celebrat aquest dimecres a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
La resta de partits d'aquesta ronda, a partit únic i que es disputarà entre el 13 i 15 de gener, enfrontaran la Cultural Lleonesa i l'Athletic Club, el Burgos CF i el València CF, el Reial Betis i l'Elx CF, la Reial Societat i Osasuna i el Deportivo Alabès i el Rayo Vallecano.