Putellas i Paredes surten del jutjat després de declarar en el judici a Rubiales

SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

Les futbolistes del FC Barcelona i de la selecció absoluta femenina Alèxia Putellas i Irene Paredes han sortit dels jutjats de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) aquest dijous a les 11.05 després de declarar com a testimonis en el judici a l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales.

Les jugadores han declarat durant aproximadament una hora i han abandonat els jutjats sense fer declaracions als mitjans de comunicació.

Totes dues han comparegut per videoconferència en el judici a Rubiales, que se celebra a l'Audiència Nacional, a Madrid, pel presumpte petó no consentit i les presumptes coaccions posteriors a la jugadora de la selecció femenina Jennifer Hermoso durant la celebració del Mundial.

Per aquests fets, Rubiales s'enfronta a una petició per part de la Fiscalia de 2 anys i 6 mesos de presó.

També s'asseuen al banc dels acusats l'exdirector de la selecció espanyola Albert Luque, l'exseleccionador femení Jorge Vilda i l'exresponsable de Màrqueting de la Federació Rubén Rivera, per als qui el ministeri públic demana una condemna d'1 any i 6 mesos de presó per un delicte de coaccions.