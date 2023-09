Putellas: "Estem aquí perquè cap dona hagi de viure mai més una situació de menyspreu"

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La futbolista internacional espanyola Alexia Putellas, capitana del FC Barcelona Femení, ha assegurat aquest dimecres que l'objectiu de la lluita sota el moviment #SeAcabó és "que cap dona hagi de viure mai més una situació de menyspreu, falta de respecte o abusos".

"Estem aquí per quedar-nos, per ajudar a les que vindran, perquè queda molt camí per recórrer. Es veu amb la greu situació que estem afrontant a la RFEF i amb els canvis que totes sol·licitem perquè cap dona, dins o fora del futbol, hagi de viure mai més una situació de menyspreu, falta de respecte o abusos", ha dit Putellas, com a capitana culé, després de rebre el Barça la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya.

"Necessitem consens, valor i coratge per part de les institucions. No ens detindrem aquí, ho mereixen les que van lluitar abans que nosaltres, ho mereixem nosaltres pel nostre esforç diari i ho mereixen les nenes que avui somien ser com nosaltres. Visca l'esport femení", ha recalcat en el seu discurs d'agraïment.

En la seva reivindicació, Putellas ha demanat "més suport a l'esport femení, i més i millors instal·lacions i inversions des de la base". "M'agradaria que les noies i nenes que vénen tinguin totes les eines per jugar. Anem donant passes endavant i estem contentes, i agraïdes per l'aposta del club. El Barça inverteix i creu en nosaltres. Convidem a la resta de clubs a fer-ho", ha expressat.

"És per a nosaltres un orgull molt gran, enorme, haver estat distingides amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya. Aquesta distinció suposa un canvi de paradigma. La societat està canviant i el paper de la dona ha de ser capital per al desenvolupament i creixement de la societat catalana", va assenyalar la mediapunta blaugrana.

"Nosaltres no hem construït gens des de zero, per això vull agrair a les pioneres que van impulsar l'esport femení, en el Barça i en altres entitats. Aquesta medalla també els pertany. Nosaltres, com a Barça, estem ajudant a construir una societat més justa i igualitària, amb més oportunitats a través del futbol", ha afegit.

Finalment, Putellas ha subratllat el llegat que ella i la resta de campiones del món deixaran a properes generacions. "El nostre esforç i victòries ens estan convertint en referents per a molts nens i nenes, joves i adults. Suposa una gran responsabilitat i hem de seguir-ho fent bé", ha afirmat.

"El nostre compromís amb l'esport femení i la societat, amb nosaltres mateixes, és inqüestionable. Però necessitem més ajuda per fer-ho millor i per seguir creixent. Perquè això no sigui una moda", ha reiterat Putellas finalment.