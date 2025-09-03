Una protesta contra Israel obliga a suspendre el final d'etapa de La Vuelta a Bilbao "per motius de seguretat"

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
Una protesta contra Israel i a favor de l'Estat palestí ha obligat aquest dimecres a suspendre el final de l'etapa de La Vuelta Ciclista a España a Bilbao "per motius de seguretat", segons ha anunciat la direcció de la carrera.
L'onzena etapa de La Vuelta, amb sortida i meta a Bilbao i sobre 157,4 quilòmetres, ha conclòs sense guanyador després de tornar-se a repetir les protestes en favor de Palestina i contra Israel per la guerra a la franja de Gaza.
"Per motius de seguretat, els temps de la classificació general es prendran a 3 quilòmetres de la línia de meta. No hi haurà guanyador d'etapa. Hi haurà punts de la muntanya i els assolits a l'sprint intermig, però no de la classificació per punts", han indicat els organitzadors a través de Radi Tornada.
La sortida neutralitzada de l'onzena etapa ja es va veure interrompuda durant uns minuts per un grup de manifestants que van protestar en contra del "genocidi" d'Israel. En concret, van irrompre en la carretera de l'Alt d'Enekuri a Bilbao, per on circulaven els ciclistes, que van haver de detenir-se.
La carrera havia sortit a les 13.35 hores des de l'esplanada de San Mamés a Bilbao i quan l'escamot circulava, de manera neutralitzada, per l'Alt d'Enekuri, minuts abans de tres quarts de dues de la tarda, un grup petit de persones s'ha col·locat en la carretera amb una pancarta en la qual es podia llegir 'Destroy Israel' ('Destrueix Israel') i amb banderes de Palestina.
Això ha provocat que els ciclistes s'hagin hagut de detenir en aquest punt. Agents de la policia han retirat de la carretera a les persones que portaven la pancarta, però alguns activistes han romàs a la via per denunciar l'actuació d'Israel contra el poble palestí. Finalment, uns minuts després, l'escamot ha pogut continuar amb la carrera.
Es tracta de la tercera protesta en contra d'Israel en la present edició de La Vuelta. En la cinquena etapa, contrarellotge per equips, l'Israel-Premier Tech va patir la protesta de diversos activistes, mentre que a la desena etapa, un grup de protestants amb banderes de Palestina va ser a punt de provocar la caiguda de diversos corredors.