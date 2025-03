Primoz Roglic dinamita la Volta a Montjuïc

L'eslovè conquista la prova catalana després de sorprendre Juan Ayuso amb un atac a vint quilòmetres de la meta; Enric Mas completa el podi

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

El ciclista eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) s'ha proclamat aquest diumenge vencedor de la 104a edició de la Volta Ciclista a Catalunya després d'assaltar la general amb la seva victòria a la setena i última etapa, de 88,2 quilòmetres amb sortida i arribada a Barcelona, arrabassant l'espanyol Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) el liderat i el triomf final.

En una jornada decidida amb el tradicional circuit final en Montjuïc amb sis ascensions puntuables a l'Alt del Castell, l'eslovè va arrencar a l'antepenúltima pujada, a vint quilòmetres de la meta, i va deixar enrere Ayuso, que va acabar a dinou segons tancant el grup de favorits.

D'aquesta manera, Roglic conquista la seva segona Volta a Catalunya, després de la del 2023, i pren el testimoni com a guanyador del seu compatriota Tadej Pogacar. A més, mostra les seves cartes per al seu primer gran objectiu de la temporada, el Gir d'Itàlia. El podi de la cita el completen dos espanyols, Ayuso, a 28 segons, i Enric Mas (Movistar Team), a 53.

Disposat a acabar amb el desavantatge d'un segon amb el qual acudia a la jornada definitiva, Roglic va sumar ja tres segons de bonificació, per un de l'encara líder, en l'esprint intermedi de Viladecans, al quilòmetre dotze, encara que Ayuso va recuperar el cap al segon esprint bonificat, al quilòmetre 41 --tres segons per a l'espanyol i un per a l'eslovè.

Els moviments estratègics, amb l'UAE Team Emirates-XRG d'Ayuso mirant de controlar l'escamot, es van trencar amb l'atac de Roglic amb només 20,5 quilòmetres per davant. Era l'antepenúltima ascensió al castell de Montjuïc i el quatre cops campió de la Volta a Espanya i guanyador del Gir 2023 va assestar el cop definitiu.

Mentre el grup perseguidor fracassava en el seu intent de d'enxampar-lo, amb intents d'atac frustrats com el d'Enric Mas, Roglic es va encaminar en solitari cap a la meta, que va creuar en un temps d'1:58:27, 14 segons per davant dels altres dos corredors que van aconseguir destacar-se de l'escamot, els belgues Laurens de Plus (INEOS Grenadiers) i Lennert van Eetvelt (Lotto).