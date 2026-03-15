El president Rafa Yuste demana participació: "És un dia molt especial"

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
El president en funcions del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha animat aquest diumenge als socis i sòcies del club a participar en les eleccions a la presidència de l'entitat blaugrana i ha destacat el caràcter "especial" d'una jornada marcada pel procés electoral i pel partit del primer equip davant del Sevilla en el Spotify Camp Nou.
"Volem que vingui el màxim de sòcies i socis a votar. És escollir al nou president del club. Evidentment és un dia molt especial. Avui hi ha partit, s'espera que vingui molta gent i que la participació sigui bastant alta", ha dit Yuste en declaracions als mitjans del club després d'exercir el seu dret a vot.
El dirigent blaugrana ha explicat que viurà la jornada amb emoció fins a conèixer el resultat de l'escrutini i la proclamació del nou president, prevista per a la nit. "És una jornada emotiva i especial. Com deies, avui obrirem el camp per unes 62.000 persones i estic convençut que empenyeran a l'equip per donar-li aquest plus per afrontar a un rival com el Sevilla", ha afegit.
En aquest sentit, Yuste ha indicat després d'exercir el seu dret a vot que esperarà fins a la finalització de la votació per conèixer al nou mandatari del club. "Esperar fins a les nou, conèixer al nou president i felicitar-lo. Passar un dia amb tots els 'culers' el més a prop possible", va manifestar.
D'altra banda, el president en funcions també ha tingut paraules de record per a l'ex-president blaugrana Enric Reyna, mort recentment. "És una notícia molt trista. Des d'aquí volem traslladar el nostre condol i sentiment a la família del president Reyna".
Yuste ha explicat a més que té previst acudir al funeral en memòria de l'exmandatari abans de l'inici del partit i ha desitjat poder dedicar-li un triomf de l'equip blaugrana. "Desitjo que, des d'on estigui, pugui veure el desenvolupament d'aquesta jornada al camp i tant de bo puguem dedicar-li la victòria avui davant del Sevilla".