El president de la Federació Italiana confirma converses amb Pep Guardiola

ROMA (ITÀLIA), 22 (PA MEDIA/DPA/EUROPA PRESS)
El president de la Federació Italiana de Futbol (FIGC), Giovanni Malagò, ha confirmat converses amb Pep Guardiola per ser el nou seleccionador d'Itàlia, i ha avançat que hi podria haver "excepcions" salarials amb l'exentrenador del Manchester City.
Guardiola, també extècnic del FC Barcelona i el Bayern de Múnic, ha deixat el conjunt 'cityzen' al final d'aquesta temporada després de guanyar sis Premiers, tres Copes d'Anglaterra, cinc Copes de la Lliga i la Lliga de Campions al llarg d'una dècada al capdavant de l'equip.
Gennaro Gattuso va dimitir com a seleccionador d'Itàlia a l'abril en no aconseguir classificar-se per al Mundial. Segons la 'Gazzetta dello Sport', Malagò ha dit que ja "s'han fet excepcions (salarials) que es poden referir al nom que tant es planteja en aquest moment: Guardiola".
"Excepcions que per raons òbvies no explicaré aquí, però no és segur que tiri endavant", ha apuntat el president de la FIGC, que ha confirmat converses amb Guardiola, tot i que hi ha més noms: Roberto Mancini, amb qui Itàlia va alçar l'Eurocopa 2020, i l'exfutbolista Andrea Pirlo.
Amb tot, no són els únics candidats per a la banqueta d'Itàlia. "Per descomptat que no. Tenim al cap un perfil concret i, sens dubte, aquests noms encaixen en la categoria", ha defensat Malago.