El precandidat blaugrana Jordi Farré explicarà dimecres la possible moció de censura a Laporta

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El soci del FC Barcelona i precandidat en dues ocasions a la presidència del club blaugrana Jordi Farré ha convocat dimecres una roda de premsa a la capital catalana per donar explicacions sobre per què no ha emprès aquest dimarts la moció de censura que anava a presentar en contra del president, Joan Laporta, i la seva Junta Directiva.

Segons ha confirmat a Europa Press, Farré no presentarà aquest dimarts la moció de censura contra Laporta, malgrat les filtracions que havien fet el precandidat i el seu entorn als mitjans de comunicació.

No obstant això, sí que s'explicarà dimecres davant la premsa per donar els motius d'aquesta marxa enrere, a més de detallar si la moció de censura veurà llum verda o no en els pròxims dies.

Ara per ara, Jordi Farré parlarà juntament amb el també soci Marc Cornet --que colidera aquesta possible moció-- a les 11.45 hores a la Sala d'Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Jordi Farré va liderar les precandidatures Nou Impuls Barça i Som Gent Normal el 2021 i 2015, respectivament, en els anteriors comicis presidencials del FC Barcelona, sense arribar a tenir les signatures necessàries per ser candidat. També va liderar amb èxit el 2020 una moció de censura contra l'aleshores president Josep Maria Bartomeu.