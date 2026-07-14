Pogacar domina el massís central i sentencia el Tour

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El ciclista Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha guanyat aquest dimarts la desena etapa del Tour de França 2026, entre Orlhac i Le Lioran de 166,6 quilòmetres, en una festa nacional francesa que ha brillat al massís central el dia en què 'Pogi' ha sentenciat la competició.
Vestit de groc, atacant sense obtenir ni tan sols resposta d'uns rivals que es veuen inferiors, Pogacar s'ha escapat en solitari a un quilòmetre del cim del coll del Pertús, penúltima cota d'aquesta etapa trenca-cames, per culminar la festa.
Amb el seu 25è triomf d'etapa en els Tour de França, Pogacar reforça el liderat, sense donar opció als seus rivals, amb un Jonas Vingegaard que ha perdut 54 segons a meta més bonificacions, ni a un Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) que ha provat una escapada sense premi.